86,5% заемщиков МФО подарят женщинам цветы на 8 Марта

Сервис онлайн-займов «Робот Займер» опросил заемщиков МФО с целью узнать, считают ли они цветы обязательным подарком в Международный женский день.

В опросе компании приняли участие более 7,5 тыс. человек, большинство из которых высказались за вручение праздничных букетов женщинам. Так, 61,8% считают цветы безусловным подарком для всех представительниц прекрасного пола — жен, мам, бабушек, сестер и дочерей. 24,7% опрошенных считают нужным вручить букеты только любимым женщинам, а 8,9% мыслят рационально и предпочитают дарить на 8 Марта полезные подарки.

И, наконец, 4,6% респондентов сообщили о том, что готовят для своих близких не цветы, а приятные сюрпризы и неожиданные мероприятия, которые наполнят праздничный день женщин эмоциями. Одними из самых неожиданных подарков этой категории стали прыжок с парашютом и совместная поездка в лес на поиски подснежников.