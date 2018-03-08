Ещё
Экономика Шанхая выросла на 6,9 процента в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономика Шанхая выросла на 6,9 процента в 2017 году 

ИА Синьхуа 8 марта 2018
Шанхай, 8 марта /Синьхуа/ — Экономика Шанхая выросла в 2017 году на 6,9 процента, сообщили в четверг в муниципальном статистическом управлении.
Валовой региональный продукт /ВРП/ Шанхая достиг по итогам минувшего года 3,01 трлн юаней /475 млрд долл. США/. Темпы роста ВРП мегаполиса совпали с темпами роста ВВП страны и оказались на 0,1 п. п. выше, чем в предыдущем году.
Главный вклад в шанхайский ВРП внесла сфера услуг — 69 процентов от общего объема.
Добавленная стоимость, созданная в первичном секторе экономики города, снизилась на 9,5 процента, а во вторичном и третичном секторах — выросла на 5,8 и 7,5 процента соответственно.
Объем инвестиций в основные фонды в Шанхае достиг 724,7 млрд юаней в прошлом году при росте на 7,3 процента, большая их часть /85,7 процента/ пришлась на сферу услуг.
Промышленное производство в новых стратегических отраслях мегаполиса, к которым, в частности, относятся информационные технологии, биотехнологии и высокотехнологичное производство, выросло за год на 8,7 процента до 494,4 млрд юаней — это 16,4 процента от общего объема ВРП Шанхая, на 1,2 п.п. выше, чем в прошлом году. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Число бездомных в Австралии увеличилось на 13 процентов за пять лет В САР Сянган на протяжении 10 лет сохраняется тенденция старения населения Степень удовлетворенности населения Тайваня главой администрации острова составила 31,2 проц. - опрос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП44
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»108
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества18
ЕС осудил строительство Крымского моста52
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение