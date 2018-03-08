Экономика Шанхая выросла на 6,9 процента в 2017 году

Шанхай , 8 марта / Синьхуа / — Экономика Шанхая выросла в 2017 году на 6,9 процента, сообщили в четверг в муниципальном статистическом управлении.

Валовой региональный продукт /ВРП/ Шанхая достиг по итогам минувшего года 3,01 трлн юаней /475 млрд долл. США /. Темпы роста ВРП мегаполиса совпали с темпами роста ВВП страны и оказались на 0,1 п. п. выше, чем в предыдущем году.

Главный вклад в шанхайский ВРП внесла сфера услуг — 69 процентов от общего объема.

Добавленная стоимость, созданная в первичном секторе экономики города, снизилась на 9,5 процента, а во вторичном и третичном секторах — выросла на 5,8 и 7,5 процента соответственно.

Объем инвестиций в основные фонды в Шанхае достиг 724,7 млрд юаней в прошлом году при росте на 7,3 процента, большая их часть /85,7 процента/ пришлась на сферу услуг.

Промышленное производство в новых стратегических отраслях мегаполиса, к которым, в частности, относятся информационные технологии, биотехнологии и высокотехнологичное производство, выросло за год на 8,7 процента до 494,4 млрд юаней — это 16,4 процента от общего объема ВРП Шанхая, на 1,2 п.п. выше, чем в прошлом году. -0-