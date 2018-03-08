Отношения с коллегами для россиян важнее высокой зарплаты

Социологи из Санкт-Петербургского государственного университета под руководством профессора Веры Мининой провели телефонный опрос на тему «Ценность труда и трудовые ценности». Результаты работы были представлены на Международном форуме труда, который прошел 1−2 марта в Санкт-Петербурге , подробнее с ними можно ознакомиться на сайте СПбГУ.

Опрос проходил с помощью телефонного интервью в два этапа: сначала в феврале и марте 2017 года было опрошено 2500 респондентов из 76 субъектов России . Затем в феврале 2018 года к ним добавилось еще 1070 жителей Санкт-Петербурга.

Как выяснилось, субъективная ценность труда для россиян по-прежнему велика: 71,6% работали бы, даже если бы имели возможность этого не делать. Однако в то же время участники опроса признали, что ценность труда в российском обществе снижается — с таким мнением согласилось 61% респондентов.

Далее участников опроса попросили оценить соотношение нагрузки с оплатой труда. Оказалось, что у 43% респондентов за последний год работы стало больше, но зарплата не выросла. Еще 12,2% опрошенных ответили, что их трудовая нагрузка увеличилась, но и платят теперь больше. Счастливчиков, которым снизили нагрузку и одновременно стали лучше платить, набралось всего 1,3%. У 27,4% респондентов и рабочая нагрузка и вознаграждение за нее остались неизменными. В целом 57,1% опрошенных согласны с размером оплаты своего труда, а 39,4%, наоборот, считают ее «несправедливой».

Во второй части опроса участников просили выбрать из списка три наиболее близких им трудовых ценности — так социологи называют духовные и материальные блага, которые служат мотивацией для трудовой деятельности. Неожиданно, главной ценностью для россиян оказались «хорошие отношения с коллегами» — такой вариант отметили 36% опрошенных, причем для многих эта ценность является самой важной.

Вариант «хороший заработок», который традиционно лидирует в подобных опросах на территории России, на этот раз оказался чуть менее популярным — его выбрало 31,2% респондентов. Другими важными трудовыми ценностями для россиян являются удобный график (24,6% опрошенных), интересная (17,9%) и нужная людям (16,2%) работа.

Довольно интересно, что большинство опрошенных простых горожан, по-видимому, пока не ощутили влияния новых технологий на свою трудовую деятельность. Чуть больше трети респондентов (34,7%) не отметило технических и технологических изменений на своей работе, и абсолютное большинство (84,4%) не ощущает никакой угрозы своей востребованности на рынке труда со стороны искусственного интеллекта, роботов и автоматизации производств.

Авторы исследования считают, что их результаты помогут выявить проблемы, на которые нужно обратить внимание при разработке политики в области развития человеческого капитала в Российской Федерации.