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Россияне предпочли контрафакт оригинальным товарам
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Россияне предпочли контрафакт оригинальным товарам 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Около 86 процентов россиян лояльны к покупкам контрафактных товаров, а 75 процентов готовы приобретать их в подарок. Об этом говорится в исследовании юридической компании BrandMonitor, передает РБК.
В опросе участвовали 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что больше всех избирательны москвичи: каждый пятый выразил готовность покупать исключительно оригинальные товары. Менее всех придирчивы к качеству оказались жители Дальнего Востока и Северного Кавказа — они больше других готовы дарить подделки.
В среднем около 25 процентов россиян отказались покупать неоригинальный товар в подарок. На первом месте по популярности подделок — одежда, обувь и аксессуары. Треть респондентов также сообщила, что купит контрафактную электронику.
Отмечается, что контрафакт попадает в Россию, в основном, из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Некоторые производства сосредоточены на территории России и республиках вокруг. Больше половины незаконно ввезенных товаров из КНР — это игрушки, почти треть — одежда, пять процентов — еда.
Контрафактом считается любая продукция, на которую товарный знак нанесен нелегально или который используется без разрешения правообладателя. Ввоз таких товаров запрещен. Однако, по оценкам экспертов, их может стать больше после решения Конституционного суда. В феврале прошлого года он разрешил освобождать от ответственности импортеров оригинальных товаров, у которых нет права на товарный знак.
По данным Министерства промышленности и торговли, оборот незаконных товаров в разных отраслях в России оценивается в два триллиона рублей. В разных секторах экономики контрафакт составляет от пяти до 30 процентов.
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