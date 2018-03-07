Российские автоледи выбирают Opel Corsa

Онлайн автоаукцион CarPrice поделился статистическими данными опроса касательно предпочтений на вторичном авторынке у российских автоледи.

Среднестатистическим автомобилем среди предпочтений женщин-автолюбителей в России называют Opel Corsa D в черном цвете. По пробегу километраж называется до 120000. Что касательно возраста, то у машин это около девяти лет, а у хозяек — около 32 лет.

Также в обсуждаемом опросе у женщин-автолюбителей уточнили, как они называют свои автомобили в быту. Выяснился забавный момент. Так, 7,03% опрошенных дам не придумывают автомобилю названий и в беседе называют его марку.

А вот 5,13% называют свое авто не иначе. как «ласточка», 3,8% — «малышка», 0,95% — «жучок» и «тачка», а 0,76% автоледи именуют свои машины «бегемотиком».

На вопрос о предпочтительно «женском» цвете автомобиля, 35% опрошенных назвали белый, 33% — красный, 19% — черный, 7% — серебрянный и 5% — синий. Ни одна из 556 опрошенных женщин, проживающих в 27 городах России не сказала, что «женский» автомобиль должен быть в розовом цвете.

На самом же деле самым распространенным цветов у женского автомобиля является черный цвет.