Исследование: Состояние россиян-мультимиллионеров эквивалентно 73,5 процента ВВП РФ

Число россиян с состоянием более пяти миллионов долларов по итогам 2017 года возросло на 27 процентов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Knight Frank, таких людей в РФ насчитывается более 38 тысяч человек.

При этом на ту же долю увеличилось в стране и количество так называемых «ультабогачей», обладающих капиталом свыше 50 миллионов долларов, достигнув 2620 человек.

Отмечается, что в общей сложности они владеют около 1,2 триллиона долларов, что эквивалентно 73,5 процента прошлогоднего ВВП России.