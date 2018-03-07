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Исследование: Состояние россиян-мультимиллионеров эквивалентно 73,5 процента ВВП РФ
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Исследование: Состояние россиян-мультимиллионеров эквивалентно 73,5 процента ВВП РФ 

Интересант 7 марта 2018
Число россиян с состоянием более пяти миллионов долларов по итогам 2017 года возросло на 27 процентов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Knight Frank, таких людей в РФ насчитывается более 38 тысяч человек.
При этом на ту же долю увеличилось в стране и количество так называемых «ультабогачей», обладающих капиталом свыше 50 миллионов долларов, достигнув 2620 человек.
Отмечается, что в общей сложности они владеют около 1,2 триллиона долларов, что эквивалентно 73,5 процента прошлогоднего ВВП России.
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