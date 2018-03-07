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Социологи выяснили, на что мигранты из Средней Азии зарабатывают в России
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Социологи выяснили, на что мигранты из Средней Азии зарабатывают в России 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники лаборатории «Транснационализм и миграционные процессы» Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) провели опрос среди мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана и узнали, зачем они решили приехать в Россию на заработки.
В опросе участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, которые до этого никогда не покидали свои страны с целью устроиться на работу в России, сообщает Sputnik Таджикистан.
Выяснилось, что большинство граждан Таджикистана и Кыргызстана приезжают на заработки в Россию, чтобы помочь своей семье на родине. В то же время, большая часть респондентов из Узбекистана в качестве причины переезда назвали необходимость оплатить свадьбу.
Сотрудники СПбГУ также подсчитали, сколько денег нужно мигранту для переезда в Россию. Так, представителям среднеазиатских республик необходимо иметь на руках около 500 долларов: примерно 110 из них уходят на билеты до России. Порядка 230 долларов составляют расходы на первый месяц проживания. И еще около 200 долларов тратятся на получение официального статуса в России.
"Это достаточно большие деньги и их сложно собрать людям, имеющим низкие зарплаты или вовсе неработающим. Часто они берут деньги у друзей и родственников или в кредитных организациях", — отмечает доцент СПбГУ Павел Лисицын.
При этом социологи отмечают, что зачастую переезд в Россию связан с рисками. В числе основных ученые называют социальные риски — мигранты часто не обладают полной и точной информацией о месте, в которое переезжают. Кроме того, существуют и чисто психологические риски.
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