Россияне потратят на 8 марта 31 млрд рублей. Ради подарков мужчины готовы брать кредиты

В преддверии 8 марта мужчины ищут в магазинах подарки для любимых женщин. В этом году сильный пол на эти нужды готов потратить в среднем около двух тысяч рублей. При этом своих средств на подарки не всегда хватает, поэтому мужчины идут за ссудой в микрофинансовые организации. Что россияне подарят своим близким в Международный женский день, узнал «360».

Подарки в Международный женский день собираются подарить 82% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией компаний

интернет-торговли

(АКИТ). В анкетировании приняли участие 12 тысяч человек.

Любопытно, что на этот праздник подарки собираются дарить не только мужчины (80% опрошенных), но и женщины (62% респондентов). Традиционно в качестве подарка на 8 марта мужчины рассматривают цветы: букеты планируют подарить около трети опрошенных. 16% готовы преподнести в подарок своим женщинам одежду и нижнее белье, ювелирные украшения (13%) и парфюм (12%), рассказал в беседе с «360» президент АКИТ Алексей Федоров

Следом по популярности идут бытовая техника — смартфоны преподнесут своим дамам примерно 9% мужчин. В этом году также вырос спрос и на кондитерские изделия — торты и конфеты ручной работы. Это связано с тем, что кондитеры стали продавать свою продукцию через

онлайн-магазины. Кроме того, некоторые россияне собираются подарить сертификаты на услуги, например, поход в спа-салон

— Алексей Федоров.

Собеседник «360» добавил, что самыми желанными подарками для женщин в этот праздник стали золотые кулоны, серьги, мобильные телефоны, косметика и парфюмерия.

Помимо материальных подарков, некоторые покупают в подарок совместные короткие туры в Европу, отметил в разговоре с «360» генеральный директор ICS Travel Group Дмитрий Шевченко . «Продолжительные выходные в этом году спровоцировали всплеск спроса на кратковременные туры. Люди не имеют возможности далеко лететь, поэтому выбирают туры в популярные европейские города — Рим или Париж», — прокомментировал он.

Также по бронированиям на праздничные даты лидируют российские курорты. Как пояснил «360» генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин , чаще желающие сменить обстановку на 8 марта покупают туры в Краснодарский край , автобусные экскурсии по Золотому кольцу, а также едут в Санкт-Петербург

Кредиты на любовь

В этом году мужчины в Международный женский день выделят на презенты для близких около 31 миллиарда рублей, заявил президент АКИТ Алексей Федоров. Покупать подарки они собираются как в магазинах (64%), так и на онлайн-площадках

(28%).

38% россиян потратят на подарок одной женщине от одной до трех тысяч рублей. Другие (24%) собираются выделить на эти нужды от трех до пяти тысяч рублей. При этом на дорогостоящий подарок свыше 10 тысяч рублей в этот день решились только 3% респондентов. Сэкономить и ограничиться подарком стоимостью до одной тысячи рублей хотят примерно треть мужчин.

«Средний чек на подарки составит 1,9 тысячи рублей. Столь небольшая сумма обусловлена тем, что гендерные праздники не считаются в стране такими же значимыми, как, например, Новый год или день рождения. Именно поэтому большинство предпочитают ограничиться символическими подарками и сувенирами», — объяснил Алексей Федоров.

Впрочем, даже столь незначительные траты порой заставляют россиян брать займы у микрофинансовых организаций. Накануне весеннего праздника граждане получили около 200 тысяч займов на подарки. По результатам исследования от специалистов МФО «Домашние деньги» , чаще всего занимают на презенты своими близким мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Половина из них берут кредит на подарок подруге, 15% — дочерям и внучкам и 10% — бабушкам. Примечательно, что 20% граждан идут за ссудой для того, чтобы порадовать тещу, а 5% — сделать приятное любовницам и знакомым. Примерная сумма займов на подарки колеблется от 10 до 50 тысяч рублей.

При этом 8 марта — это один из немногих праздников, на который россияне готовы взять деньги в долг. К примеру, на подарки ко Дню защитника Отечества было оформлено только 100 тысяч кредитов, что на 20 тысяч меньше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация и с 14 февраля — россияне взяли всего 55 тысяч кредитов против 60 тысяч годом ранее.