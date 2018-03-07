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Юных россиян накажут за кибербуллинг
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Юных россиян накажут за кибербуллинг 

Уралинформбюро 7 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Рублем.
В России детей с 14 лет будут штрафовать на 5-10 тысяч рублей за травлю людей в школе, общественных местах и даже социальных сетях. Соответствующую статью в Кодекс об административных правонарушениях намерен внести Молодежный парламент при Государственной думе, передает "Уралинформбюро".
Руководитель отдела образования организации «Молодые юристы России» Алексей Ковалев, напротив, считает, что законов достаточно и необходимо всего лишь дополнить действующую статью «Оскорбление».
В 2017 году 48% юных россиян оказались жертвами груминга (шантажа), еще 46% видели агрессивную онлайн-беседу, а 44% получали злобные сообщения. Такие данные приводит Региональный общественный центр интернет-технологий.
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