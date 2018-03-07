Юных россиян накажут за кибербуллинг

Рублем.

России детей с 14 лет будут штрафовать на 5-10 тысяч рублей за травлю людей в школе, общественных местах и даже социальных сетях. Соответствующую статью в Кодекс об административных правонарушениях намерен внести Молодежный парламент при Государственной думе , передает "Уралинформбюро"

Руководитель отдела образования организации «Молодые юристы России» Алексей Ковалев , напротив, считает, что законов достаточно и необходимо всего лишь дополнить действующую статью «Оскорбление».

В 2017 году 48% юных россиян оказались жертвами груминга (шантажа), еще 46% видели агрессивную онлайн-беседу, а 44% получали злобные сообщения. Такие данные приводит Региональный общественный центр интернет-технологий.