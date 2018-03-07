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На Кубани 78% женщин рассчитывают получить от работодателей материальные подарки к 8 Марта
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На Кубани 78% женщин рассчитывают получить от работодателей материальные подарки к 8 Марта 

РИА «ФедералПресс» 7 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
При этом, 24% работодателей в России готовят для сотрудников тематические мероприятия и дарят подарки, 15% ограничиваются исключительно организацией праздничных активностей, еще 17% радуют персонал только презентами, сообщает пресс-служба HeadHunter.
По словам 24% опрошенных, бюджет на подарки коллегам ко 23 февраля по сравнению с прошлым годом увеличился, а для 44% он остался без изменений. 16% работников потратили на поздравления мужской половины коллектива около 1000 рублей, 6% — больше. При этом 46% респондентов уложились в сумму от 150 до 500 рублей.
Говоря о 8 Марте, примерно 16% участников планируют потратить на поздравления от 150 до 300 рублей, 24% готовы выделить до 500 рублей, еще 20% — около 1000 рублей, а 9% могут позволить себе и большую сумму.
При этом 78% женщина в Краснодарском крае предпочли бы получить от работодателя материальные подарки, в то время как 4% будут рады и моральному поощрению.
«ФедералПресс» напоминает, что Ростов и Краснодар вошли в десятку городов-миллионников России с самым высоким средним доходом.
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