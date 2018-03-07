Эксперты: Инвесторы теперь любят криптовалюты больше облигаций и золота

Золото и облигации по росту привлекательности вложений обогнали криптовалюты. За последний интерес к ним инвесторов вырос на 16 процентов, сообщает RNS со ссылкой на аналитику Knight Frank — The Wealth Report 2018.

Среди инвесторов наибольшим спросом в минувшем году пользовались акции (рост на 52 процента) и недвижимость (на 40 процентов). Инвестиции в акции непубличных компаний выросли на 39 процентов, наличные денежные средства (на 29 процентов), предметы роскоши и антиквариат (тоже на 29 процентов), золото (15 процентов) и облигации (на шесть процентов).