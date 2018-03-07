В Краснодаре женщины поздравляют друг друга активнее мужчин

О таких результатах праздничного исследования сообщает сайт Юла. Получились очень любопытные результаты опроса. Оказалось, что женщины планируют поздравлять друг друга с праздником чаще, чем мужчины. Тем не менее, международный женский день в России традиционно отмечают с размахом. 8 Марта собираются отмечать свыше 70% россиян. Женщины любят этот праздник больше: лишь каждая пятая призналась, что проигнорирует этот день, а среди мужчин таких — каждый третий.

Подарки в этот день планируют дарить 80% мужчин и почти столько же женщин. Большинство мужчин в этот день не обойдут вниманием мам, половина участников опроса собирается поздравить жен, еще треть — подруг