Ещё
В Краснодаре женщины поздравляют друг друга активнее мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре женщины поздравляют друг друга активнее мужчин 

АиФ — Юг 7 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
О таких результатах праздничного исследования сообщает сайт Юла. Получились очень любопытные результаты опроса. Оказалось, что женщины планируют поздравлять друг друга с праздником чаще, чем мужчины. Тем не менее, международный женский день в России традиционно отмечают с размахом. 8 Марта собираются отмечать свыше 70% россиян. Женщины любят этот праздник больше: лишь каждая пятая призналась, что проигнорирует этот день, а среди мужчин таких — каждый третий.
Подарки в этот день планируют дарить 80% мужчин и почти столько же женщин. Большинство мужчин в этот день не обойдут вниманием мам, половина участников опроса собирается поздравить жен, еще треть — подруг
АиФ — Юг: последние новости
Жильцы трёх подъездов пострадавшего от взрыва дома возвращаются в квартиры Следственный комитет задержал отчима убитой в Сочи девочки Вырубили всех. Почему из-за должников обесточен дом?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»107
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества19
ЕС осудил строительство Крымского моста53
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение