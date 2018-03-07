Стало известно, в каких районах региона живёт больше всего женщин

фото https://pixabay.com/Стало известно, в каких районах региона живёт больше всего женщинЗнаменитая цитата про то, что на десять девчонок приходится девять ребят, продолжает оставаться актуальной до сих пор. Всего, по данным Нижегородстата, в регионе проживает 1 774 514 женщин (мужчин — 1 473 199).

Городец, Балахна. В топ-5 самых женственных районов области вошли городские округа Нижний Новгород, Дзержинск, муниципальные районы Арзамас

Первые три из них вошли также в пятерку по количеству дам трудоспособного возраста, а вот продолжили её городские округа Выкса и Бор. В топовом списке по числу дам «55 плюс» значатся уже иные районы — Спасский, Воротынский, Краснооктябрьский, Большемурашкинский, Пильнинский. Здесь при средних по области 36 процентах пенсионерок из числа женского населения проживает 45-46 процентов. Узнали мы, и в каких районах самый большой процент девчонок до 18. Возглавили этот приятный список Уренский и Тоншаевский районы, в котором 19 процентов населения женского пола может позволить себе носить косички. Порадовали также городсике округа Шахунья , Выкса и Вад (17 процентов девочек при средних по области 14 -ти процентах).

Мы выяснили, и в каком районе меньше всего женщин. Им оказался Краснооктябрьскуий район: здесь всего 5401 дам, большинство из них — 47 процентов — пенсионного возраста. А вот девчонок здесь рождается меньше, чем в среднем по области — их всего 11 процентов от всего женского населения.. «Вторым с конца» по наименьшему числу жительниц стал Большемурашкинский район, и здесь так же преобладают «те, кому за…», ведь пенсионерок из них 46 процентов. Кроме того, по данным Нижегородстата, в области всё меньше остается селяночек. На сегодня, как свидетельствуют цифры, горожанок в пять раз больше, чем сельских жительниц: (из 1 774 514 женщин только 348 048 проживают в сельской местности). Женщин трудоспособного возраста среди жительниц сельской местности впятеро меньше, чем в городах, а девочек — вчетверо.