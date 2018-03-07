Почти 40% богатых россиян собираются купить жильё за рубежом в 2018 году

Доля богатых россиян (с состоянием от $50 до $500 млн), которые собираются купить жилую недвижимость за рубежом в 2018 году, составляет 39%, сообщила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank Людмила Потапова в ходе презентации исследования The Wealth Report 2018. «Доля опрошенных, которые собираются купить новый дом или квартиру в родной стране, составляет 22%, за рубежом — 39%», — сказала Потапова. Среди состоятельных африканцев планы купить жильё на родине — у 15% людей, за рубежом — 17%. В Азии это соотношение составляет 27% и 23%, Австралии — 13% и 10%, Европе — 21% и 22%, Латинской Америке — 24% и 28%, Ближнем Востоке — 33% и 36%, Северной Америке — 20% и 10%. США. Самыми популярными странами для покупки «второго дома» у ультра-богатых людей всего мира являются Великобритания