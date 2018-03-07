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Эксперты выяснили, как женщины чаще всего называют свой автомобиль
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Эксперты выяснили, как женщины чаще всего называют свой автомобиль 

Daily-Motor 7 марта 2018
Фото: Daily-Motor
В канун Международного женского дня эксперты CarPrice собрали статистику и проанализировали ее с целью выяснить, чего представительницы слабого пола хотят от автомобиля.
Опрос проводился в 25 городах России. В нем приняло участие более 550 российских женщин-автомобилисток, которые продавали свою машину в феврале этого года.
На вопрос о том, как вы чаще всего называете свой автомобиль, респондентки ответили:
1-е место: никак (31,7%)
2-е место: Машина (28,5%)
3-е место: Марка машины (7,03, %)
4-е место: Ласточка (5,18%)
5-е место: Малышка (3,8%)
6-е место: Жук (0,95%)
7-е место: Тачка (0,95%)
8-е место: Бегемот (0,76%).
При этом, согласно результатам данного опроса, примерно треть женщин-автолюбителей придумывает своему «железному коню» прозвище, как правило мужское имя.
Кроме того, эксперты выяснили самый популярный цвет у женского автомобиля в России. Им оказался белый с результатом в 35%. Далее расположились:
2-е место: красный (33%)
3-е место: черный (19%)
4-е место: серебристый (7%)
5-е место: синий (5%)
6-е место: розовый (0%).
Согласно статистике, собранной за февраль, чаще всего продавали свои автомобили девушки по именам: Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия и Анна.
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