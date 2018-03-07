Эксперты выяснили, как женщины чаще всего называют свой автомобиль

В канун Международного женского дня эксперты CarPrice собрали статистику и проанализировали ее с целью выяснить, чего представительницы слабого пола хотят от автомобиля.

Опрос проводился в 25 городах России . В нем приняло участие более 550 российских женщин-автомобилисток, которые продавали свою машину в феврале этого года.

На вопрос о том, как вы чаще всего называете свой автомобиль, респондентки ответили:

1-е место: никак (31,7%)

2-е место: Машина (28,5%)

3-е место: Марка машины (7,03, %)

4-е место: Ласточка (5,18%)

5-е место: Малышка (3,8%)

6-е место: Жук (0,95%)

7-е место: Тачка (0,95%)

8-е место: Бегемот (0,76%).

При этом, согласно результатам данного опроса, примерно треть женщин-автолюбителей придумывает своему «железному коню» прозвище, как правило мужское имя.

Кроме того, эксперты выяснили самый популярный цвет у женского автомобиля в России. Им оказался белый с результатом в 35%. Далее расположились:

2-е место: красный (33%)

3-е место: черный (19%)

4-е место: серебристый (7%)

5-е место: синий (5%)

6-е место: розовый (0%).

Согласно статистике, собранной за февраль, чаще всего продавали свои автомобили девушки по именам: Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия и Анна.