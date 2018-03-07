Чего хотят женщины от автомобиля? 

В канун Международного женского дня CarPrice провел опрос женщин-автолюбителей, чтобы узнать все о женских авто. В опросе участвовало 556 женщин из 25 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и другие), продавших свой автомобиль в феврале. Опрос проведен в период с 26 февраля по 4 марта 2018 года. 1. Как вы чаще всего называете свой автомобиль? Опрос показал, что примерно треть женщин-автолюбителей придумывает своей машине прозвище, причем, многие дают своим машинам мужские имена: •31,7% — никак не называют; •28,5% — Машина; •7,03% — Марка машины; •5,13% — Ласточка; •3,8% — Малышка; •0,95% — Жук; •0,95% — Тачка; •0,76% — Бегемот. Среди различных вариантов попадались и такие: Пыжик, Филя, Джульетта, Доченька, Енот, Моя подружка, Иннокентий, Фрау-Мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша. 2. Что, по вашему мнению, наиболее важно в автомобиле для женщины? Вопреки стереотипам, большинство женщин мечтает о том, чтобы машина не ломалась и только 20% опрошенных считает, что самое главное в автомобиле — ее внешний вид. •39,6% -что бы подольше не ломалась •31% — другое •19,9% — чтобы была красивая •5,2% — чтобы сама умела парковаться •4,3% — чтобы была в тренде 3. Какой самый популярный цвет у женской машины? Значительная часть женщин убеждена, что большинство женских машин белого или красного цвета. Однако, на самом деле, это не так. В реальности самый популярный цвет женского авто — это черный. Этот же цвет характерен для самой популярной модели машины среди женщин. Подробнее об этом чуть ниже. •35% — белый; •33% — красный; •19% — черный; •7% — серебристый; •5% — синий; •0% — розовый. 4. Почему решили продать автомобиль? Почти две трети опрошенных женщин продают свою машину, поскольку собираются купить взамен новую. •62,77% — пора приобрести новый; •17,7% — появилась материальная необходимость; •10,58% — другое; •8,94% — пропала необходимость в авто. 5. На что вы планируете потратить деньги от продажи своего автомобиля? Ни одна женщина не продавала машину «просто так». Как оказалось, женщины чаще всего планируют в скором времени приобрести новое авто (что совпадает с ответом на предыдущий вопрос). Однако, почти полтора процента опрошенных хотят потратить вырученные деньги на себя. •64,18% — на новый автомобиль; •24,36% — другое; •8,36% — на покупку недвижимости; •1,45% — на переезд в другую страну; •0,91% — на отдых; •0,73% — на шоппинг. Среди ответов раздела «другое» у автоледи есть планы по организации незабываемой свадьбы, по подаркам детям и родственникам, погашению кредитных задолженностей и просто желание «начать жизнь с нового листа в качестве пешехода». И в заключение, немного любопытной статистики по «женским» машинам и их владелицам, которую мы собрали на основе 165 тысяч проведенных онлайн-аукционов. Чаще всего автомобили продают девушки по имени Елена, Ольга, Наталья, Татьяна, Ирина, Екатерина, Светлана, Юлия, Анна, Марина (в порядке убывания).