Исследование: Около 15% мужчин в России планируют подарить женам нижнее белье к 8 марта

Около 15% россиян планируют подарить женам нижнее белье к 8 марта, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

«Аналитики «Яндекса» изучили спрос российских пользователей в интернет-магазинах перед 8 марта, а также провели опрос респондентов и составили рейтинг подарков к Международному женскому дню. По данным опроса респондентов, проведенного коммерческим департаментом «Яндекса», предполагаемый список подарков будет примерно следующим: мамам дарят косметику и парфюмерию; женам и девушкам мужчины, в основном, собираются дарить цветы, косметику и парфюмерию, ювелирные изделия, романтический ужин. Около 15% мужчин планируют подарить жене нижнее белье», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно данным опроса, дочерям папы зачастую планируют преподнести цветы и игрушки, а мамы — косметику и парфюмерию, деньги, одежду и обувь. Бабушкам дарят, в основном, цветы и товары для дома. Также дарят сувениры, парфюмерию и сладости. Подругам дарят в основном косметику и парфюмерию, сувениры, товары для дома, сладости, алкоголь, книги. Коллегам и начальницам почти тоже самое, но вместо книг, с которыми бывает сложно угадать, отдают предпочтение сертификатам на покупки и услуги.

«Перед 8 Марта на «Яндекс. Маркете» традиционно выросла популярность товаров в категории «Техника для красоты». Число запросов на эпиляторы увеличилось на 135%, на фены и приборы для укладки волос — на 91%. Повышенным спросом пользуются также электрические зубные щетки (рост трафика составил 64%) и напольные весы (44%). В предпраздничные дни заметно выросло количество запросов на видеокамеры, а экшн-камеры стали популярнее на 200%. Увеличился трафик и в категории «GPS-навигаторы» — на 57%. «Косметика и парфюмерия» — еще одна категория товаров, интерес к которым возрастает перед 8 Марта. Так, спрос на женские косметические наборы увеличился на 80%. Люди активно интересуются также помадой, тушью и средствами по уходу за руками. Многие отдают предпочтение известным брендам — количество запросов на товары L'Oréal Professionnel и L'Oréal Paris выросло в два раза», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что если не учитывать традиционные для 8 Марта букеты цветов, то рейтинг самых часто покупаемых подарков к празднику, которые люди оплачивают через «Яндекс. Кассу», выглядит так: одежда, нижнее белье; книги; сувениры, товары для хобби; товары для дома и дачи; косметика и парфюмерия; конфеты, продуктовые корзины; товары для спорта и туризма; смартфоны, гаджеты, бытовая техника; ювелирные украшения и бижутерия.

«Средний чек за подарки к Международному женскому дню составляет 1 тыс. 850 руб. Годом ранее он был меньше — 1 тыс. руб. В предпраздничные дни больше всего в среднем за раз пользователи тратят на смартфоны, гаджеты и бытовую технику — 7,8 тыс. руб. Средний чек за товары для спорта и туризма составляет 7,5 тыс. руб., за ювелирные украшения и бижутерию — 6,2 тыс. руб., за товары для дома и сада — 5,4 тыс. руб., за косметику и парфюмерию — 2,9 тыс. руб., за сувениры и аксессуары — 2,7 тыс. руб., за конфеты, продуктовые корзины — 1,9 тыс. руб., за одежду, нижнее белье — 1 тыс. руб., за книги — 500 руб. По сравнению с прошлым годом сильнее всего вырос спрос в интернет-магазинах на косметику и парфюмерию, продуктовые корзины, сувениры, книги и электронику», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что если сравнивать с периодом перед Днем защитника Отечества, то в преддверии 8 Марта сильнее всего вырос спрос покупателей на косметику, ювелирные украшения и товары для дома. Число online-покупок в этих категориях увеличилось в 3,5 раза, три раза и 2,1 раза соответственно. «Перед Днем защитника Отечества спрос на товары закономерно отличался. По данным аналитиков „Яндекс. Маркета“, перед 23 февраля почти в два раза вырос спрос на алкотестеры (95%), электрические зубные щетки (84%), машинки для стрижки (82%) и электробритвы (77%). Который год подряд перед праздником возрастает интерес к товарам в категории „Косметика, парфюмерия и уход“. Спрос на наборы для мужчин увеличился на 69%, примерно на столько же выросла популярность лезвий и бритв, а также средств для бритья. В категории „Одежда и аксессуары“ перед 23 февраля покупателей больше всего интересовали кошельки (рост трафика — 73%). Среди брендов, которые покупатели искали чаще всего, — HUGO BOSS (траффик вырос на 91%), Gillette (71%), а также производители товаров по уходу за полостью рта — Oral-B (80%) и CS Medica (65%). В парфюмерии лидерами по росту трафика в этому году стали Givenchy и Lacoste — для обоих трафик вырос на 60%», — сообщили в пресс-службе.