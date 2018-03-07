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В России уточнили требования к получающим субсидии экспортёрам ОПК
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В России уточнили требования к получающим субсидии экспортёрам ОПК 

Парламентская газета 7 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Для российских организаций-экспортёров промышленной продукции военного назначении установили требования, которым необходимо соответствовать для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в российских банках или во Внешэкономбанке. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 7 марта.
Документом предусматривается, что субсидии по рублёвым кредитам предоставляются в размере 70 процентов на уплату процентов в расчётном периоде. Однако размер компенсации не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 процентов ставки рефинансирования, ключевой ставки Центробанка России и базового индикатора.
Субсидии на кредиты в валюте также рассчитываются на уровне 70 процентов затрат. Но при этом размер выплат не может превышать величину, определённую исходя из ставки по займу в размере восьми процентов годовых.
Также установлено, что решение о выделении средств будет приниматься Минпромторгом до 15 ноября текущего финансового года.
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