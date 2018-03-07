В России уточнили требования к получающим субсидии экспортёрам ОПК

Для российских организаций-экспортёров промышленной продукции военного назначении установили требования, которым необходимо соответствовать для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в российских банках или во Внешэкономбанке . Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 7 марта.

Документом предусматривается, что субсидии по рублёвым кредитам предоставляются в размере 70 процентов на уплату процентов в расчётном периоде. Однако размер компенсации не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 процентов ставки рефинансирования, ключевой ставки Центробанка России и базового индикатора.

Субсидии на кредиты в валюте также рассчитываются на уровне 70 процентов затрат. Но при этом размер выплат не может превышать величину, определённую исходя из ставки по займу в размере восьми процентов годовых.