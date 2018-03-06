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Численность населения САР Аомэнь превысила 650 тыс. человек
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Численность населения САР Аомэнь превысила 650 тыс. человек 

ИА Синьхуа 6 марта 2018
Аомэнь, 6 марта /Синьхуа/ — Общее население Специального административного района Китая Аомэня к концу прошлого года достигло 653,1 тыс. человек, из них 53 проц женского населения. Об этом сообщили сегодня в Службе статистики и переписи населения САР Аомэнь.
Согласно статистике, пожилое население /в возрасте старше 65 лет/ составляет 10,5 проц от общего числа, что на 0,7 проц больше, чем в прошлом году.
Между тем процентное соотношение взрослого населения /15-64 лет/ снизилось на 1,0 проц и составляет 76,7 проц. Коэффициент старения населения вырос на 4,1 проц по сравнению с прошлогодним показателем и составил 83,0 проц, что говорит о продолжающемся старении населения. —0—
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