Численность населения САР Аомэнь превысила 650 тыс. человек

Аомэнь, 6 марта / Синьхуа / — Общее население Специального административного района Китая Аомэня к концу прошлого года достигло 653,1 тыс. человек, из них 53 проц женского населения. Об этом сообщили сегодня в Службе статистики и переписи населения САР Аомэнь.

Согласно статистике, пожилое население /в возрасте старше 65 лет/ составляет 10,5 проц от общего числа, что на 0,7 проц больше, чем в прошлом году.

Между тем процентное соотношение взрослого населения /15-64 лет/ снизилось на 1,0 проц и составляет 76,7 проц. Коэффициент старения населения вырос на 4,1 проц по сравнению с прошлогодним показателем и составил 83,0 проц, что говорит о продолжающемся старении населения. —0—