Жители Сокольников выбирают наполнение для детской площадки на Рыбинской улице

821 респондент принял участие в голосовании по комплексному благоустройству детской площадки по адресу: Рыбинская ул., д.21, корп.2.

На выбор жителей было предложено двенадцать единиц малых архитектурных форм и игрового оборудования. Всего было получено около трех тысяч ответов, наибольшей популярностью среди респондентов пользовался многофункциональный игровой комплекс, за который проголосовали 533 раза. Второе место принадлежит скамейке «Садовый диван», которая набрала триста сорок семь голосов.

Также, по мнению жителей Сокольников, на площадке должны быть урны (триста один голос) и качели «Гнездо» (двести восемьдесят три голоса). На пятом месте по популярности оказался канатный комплекс, который набрал двести шестьдесят пять голосов.

По мнению одиннадцати проголосовавших, благоустраивать площадку по данному адресу не нужно, 60 респондентов затруднились с ответом, пять человек предложили свой вариант оборудования территории, а двадцать жителей считают, что этот вопрос должны решать специалисты.