Жители Ярославля назвали главную достопримечательность города

Большинство жителей Ярославля считают визитной карточкой города Волжскую набережную. Второе место занял Российский театр драмы им. Ф. Волкова, третье место — у Спасо-Преображенского монастыря.

Институт развития стратегических инициатив в феврале этого года проводил исследование по опросу жителей города о состоянии туристско-рекреационной инфраструктуры города. Работа проводилась специалистами МКУ «ИРСИ» по заявке мэрии города, пишет портал ЯР-Новости.

Опрос показал, что горожане высоко оценивают развитость туристической сферы города, достаточное количество учреждений общественного питания, гостиниц и сувенирных магазинов.

Среди других вопросов исследователи интересовались у горожан: какую достопримечательность можно назвать «изюминкой» Ярославля. Большинство опрошенных высказались за Волжскую набережную (59%). Второе место занял Российский театр драмы им. Ф. Волкова (50%), третье место — у Спасо-Преображенского монастыря (33%).

В число лидеров общественного мнения попали: Советская площадь (19%), Ярославский зоопарк (13%), Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (6%).