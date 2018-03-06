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Жители Ярославля назвали главную достопримечательность города
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Жители Ярославля назвали главную достопримечательность города 

Парламентская газета 6 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Большинство жителей Ярославля считают визитной карточкой города Волжскую набережную. Второе место занял Российский театр драмы им. Ф. Волкова, третье место — у Спасо-Преображенского монастыря.
Институт развития стратегических инициатив в феврале этого года проводил исследование по опросу жителей города о состоянии туристско-рекреационной инфраструктуры города. Работа проводилась специалистами МКУ «ИРСИ» по заявке мэрии города, пишет портал ЯР-Новости.
Опрос показал, что горожане высоко оценивают развитость туристической сферы города, достаточное количество учреждений общественного питания, гостиниц и сувенирных магазинов.
Среди других вопросов исследователи интересовались у горожан: какую достопримечательность можно назвать «изюминкой» Ярославля. Большинство опрошенных высказались за Волжскую набережную (59%). Второе место занял Российский театр драмы им. Ф. Волкова (50%), третье место — у Спасо-Преображенского монастыря (33%).
В число лидеров общественного мнения попали: Советская площадь (19%), Ярославский зоопарк (13%), Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (6%).
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