Российские немцы лучше относятся к Путину, чем к Меркель

Российские немцы, проживающие в Германии, в выше оценивают деятельность президента России Владимира Путина , чем канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Соответствующее исследование, на которое ссылается «Немецкая волна», было проведено Университетом Дуйсбурга-Эссена и Кельнским университетом и обнародовано в 5 марта.

Для опроса была введена шкала с отметками: от -5 до +5. По итогам ответов респондентов рейтинг Путина составил 1,4 балла, Меркель — 1,1 балла.

Похожий анализ был проведен и в среде турецких иммигрантов, имеющих немецкое гражданство. Однако тут глава германского правительства (1,6 балла) существенно опередила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (-2,5 балла).