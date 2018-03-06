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Российские немцы лучше относятся к Путину, чем к Меркель
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Российские немцы лучше относятся к Путину, чем к Меркель 

BFM.RU 6 марта 2018
Российские немцы, проживающие в Германии, в выше оценивают деятельность президента России Владимира Путина, чем канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Соответствующее исследование, на которое ссылается «Немецкая волна», было проведено Университетом Дуйсбурга-Эссена и Кельнским университетом и обнародовано в 5 марта.
Для опроса была введена шкала с отметками: от -5 до +5. По итогам ответов респондентов рейтинг Путина составил 1,4 балла, Меркель — 1,1 балла.
Похожий анализ был проведен и в среде турецких иммигрантов, имеющих немецкое гражданство. Однако тут глава германского правительства (1,6 балла) существенно опередила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (-2,5 балла).
В опросе приняли участие почти 500 человек. По его итогам стало известно, что участие в голосовании на выборах в бундестаг в 2017 году приняли лишь 58% российских немцев. В целом же по стране явка составляла 76,2%.
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