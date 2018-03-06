Украинская политика: Чем больше женщину мы знаем, тем меньше доверяем ей

Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии. В случае если респонденты «знают» ту или иную женщину-политика, они должны ответить на вопрос: «Насколько вы доверяете или не доверяете ей?».

Как оказалось, «чем больше уровень знакомства — тем выше уровень недоверия».

При этом заместитель спикера парламента Оксана Сыроид (47%) и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская (35%) имеют наименьшую среди озвученных социологами известность.

В целом опрос показал, что „уровень доверия ко всем женщинам ниже, чем уровень недоверия“.

В то же время, „по балансу доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет) лучшие показатели у Оксаны Сыроид и Валерии Лутковской (-11%), Ольги Богомолец (-14%) и Ирины Геращенко (-19%), и только затем у Юлии Тимошенко (-44%), Надежды Савченко (-56%).