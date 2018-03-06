В «Арсенале» подведут итоги 12 рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода

Как сообщается, в числе номинантов конкурса было 29 новостроек, после первого этапа голосования в коротком списке осталось 11, победитель будет объявлен на итоговой церемонии.

Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода — регулярный общественный конкурс новостроек, он проводится с 1997 года. Раз в два года определяется лучшее новое здание города. Рейтинг подсчитывается на основе двух этапов опросов. В опросе участвует несколько десятков респондентов, готовых обосновать и прокомментировать свой выбор. После подсчёта их голосов определяется короткий список — лучшие здания города за два года. Номинантов в коротком списке отбирает жюри — архитекторы, критики, журналисты из других городов и стран.

Лучшая постройка выбирается в два этапа, на основе совокупного мнения — исходя из представлений о местном и мировом архитектурном контексте.

Евгения Пестова. В этом году проекту Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода исполняется 20 лет: ровно столько насчитывает традиция презентовать архитектурные итоги в виде торта — кондитерской модели здания-победителя. Первым тортом было здания банка «Гарантия», архитекторов Александра Харитонова

13 марта

19:00 ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, корпус 6)

Вход свободный