В Италии объявлены победители административных выборов в Лацио и Ломбардии

Президентом итальянской области Ломбардия стал представитель правоцентристской коалиции, член партии «Лига» Аттилио Фонтана. За него на административных выборах, проходивших одновременно с парламентскими выборами 4 марта, проголосовали 49,74 процента избирателей.

Кандидат от левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией Джорджо Гори набрал чуть больше 29 процентов голосов. На третьем месте оказался «пятизвёздочник» Дарио Виоли (17,36 процента). Онорио Розати, представлявший блок левых партий «Свободные и Равные», который отказался в Ломбардии вступать в левоцентристскую коалиции демократов, сумел заручиться поддержкой лишь 1,9 процента избирателей.

Административные выборы в прошедшее воскресенье состоялись и в столичной области Лацио, где успех сопутствовал её нынешнему президенту-левоцентристу Николе Дзингаретти. За него проголосовали более 33,10 процента избирателей. В данном случае «Свободные и Равные» выступали в одной коалиции с Демпартией.

Кандидат правоцентристов Стефано Паризи, занявший второе место, отстал от победителя всего на 2 процента голосов (31 процент). За представительницу «Движения пяти звёзд» Роберту Ломбарди проголосовали 27 процентов избирателей.