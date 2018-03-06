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В Италии объявлены победители административных выборов в Лацио и Ломбардии
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В Италии объявлены победители административных выборов в Лацио и Ломбардии 

Парламентская газета 6 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Президентом итальянской области Ломбардия стал представитель правоцентристской коалиции, член партии «Лига» Аттилио Фонтана. За него на административных выборах, проходивших одновременно с парламентскими выборами 4 марта, проголосовали 49,74 процента избирателей.
Кандидат от левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией Джорджо Гори набрал чуть больше 29 процентов голосов. На третьем месте оказался «пятизвёздочник» Дарио Виоли (17,36 процента). Онорио Розати, представлявший блок левых партий «Свободные и Равные», который отказался в Ломбардии вступать в левоцентристскую коалиции демократов, сумел заручиться поддержкой лишь 1,9 процента избирателей.
Административные выборы в прошедшее воскресенье состоялись и в столичной области Лацио, где успех сопутствовал её нынешнему президенту-левоцентристу Николе Дзингаретти. За него проголосовали более 33,10 процента избирателей. В данном случае «Свободные и Равные» выступали в одной коалиции с Демпартией.
Кандидат правоцентристов Стефано Паризи, занявший второе место, отстал от победителя всего на 2 процента голосов (31 процент). За представительницу «Движения пяти звёзд» Роберту Ломбарди проголосовали 27 процентов избирателей.
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