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Опрос на сайте чикагского телеканала
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Опрос на сайте чикагского телеканала 

DTF.RU 6 марта 2018
Фото: DTF.RU
На Reddit наткнулся на видео, где церковь пародирует «God's Plan» Дрейка, но моё внимание больше привлёк блок с опросом про видеоигры и результаты меня, честно говоря, очень удивили.
Я, очевидно, ответил «Нет».
На всякий случай посмотрел за кого голосуют в штате Иллинойс:
Видно, что в Чикаго наибольшее число голосовавших за Клинтон.
Я не особо внимательно искал информацию об NRA (Национальная стрелковая ассоциация) в Иллинойсе, но тот факт, что люди считают игры одной из причин шутингов, а не свободное ношение оружия, заставляет задуматься.
А может я всё придумал и никакой связи с политикой тут нет.
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