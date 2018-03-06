Опрос на сайте чикагского телеканала

На Reddit наткнулся на видео, где церковь пародирует «God's Plan» Дрейка, но моё внимание больше привлёк блок с опросом про видеоигры и результаты меня, честно говоря, очень удивили.

Я, очевидно, ответил «Нет».

На всякий случай посмотрел за кого голосуют в штате Иллинойс:

Видно, что в Чикаго наибольшее число голосовавших за Клинтон.

Я не особо внимательно искал информацию об NRA (Национальная стрелковая ассоциация) в Иллинойсе, но тот факт, что люди считают игры одной из причин шутингов, а не свободное ношение оружия, заставляет задуматься.

А может я всё придумал и никакой связи с политикой тут нет.