Российские женщины — менеджеры рассказали о дискриминации в бизнесе

Более половины женщин в российском бизнесе время от времени сталкиваются с дискриминацией на работе, которая чаще всего выражается в уровне занимаемых должностей. Об этом заявили участницы опроса, проведенного компанией Thomson Reuters, на который ссылается

Компания Thomson Reuters провела опрос участниц традиционной встречи Женского клуба Thomson Reuters, большинство из которых занимают руководящие должности в различных подразделениях российских и международных компаний. По данным опроса, более половины (55%) опрошенных женщин считают, что время от времени сталкиваются с дискриминацией на работе. В большинстве случаев речь идет о дискриминации по уровню занимаемой должности (35,5%), по половому (16,1%) и возрастному (9,7%) признакам. 16% ответивших сказали, что сталкиваются с проявлениями дискриминации в их компаниях «часто», 39% — «иногда». 45% опрошенных такая проблема не знакома.

Более половины (65%) респонденток рассказали, что руководство их компаний в той или иной степени способствует развитию равноправия на рабочем месте, но 26% заявили, что для этого не делается ничего. При этом почти все (84%) согласны, что их организации должны больше работать над этой проблемой, развивая культурное и гендерное разнообразие. Часть из них (61%) считают, что это принесет за собой увеличение прибыли и достижение бизнес-результатов, другие (16%) — что равноправие на рабочем месте служит усилению репутации компании.

О том, что топ-менеджеры редко или практически никогда не поднимают вопросы равноправия в компаниях, рассказали 55%, 19% признает, что обсуждения носят разовый характер, однако 23% женщин говорят о регулярных коммуникациях. При этом 61% респонденток уверены, что полное равноправие в бизнесе наступит менее, чем через 100 лет. Еще 19% женщин полагают, что на это потребуется от 100 до 200 лет, 6,5% — более 200 лет. При этом каждая пятая женщина (19,4%) отметила давление консервативного уклада в обществе или в семье.

Норвегия и В 2017 году Россия заняла 71-е место в мировом рейтинге обеспечения равноправия между женщинами и мужчинами, поднявшись на четыре строчки по сравнению с предыдущим годом. В первую тройку вошли Исландия Финляндия . Россия оказалась в списке между Доминиканской республикой Ганой . Лучше всего у России с такими показателями, как образование и экономическая сфера (50-е и 41-е места соответственно). А в сфере здравоохранения ВЭФ поставил Россию на первое место наряду с Финляндией, Францией США и другими странами. В графе «политическая власть» Россия заняла 121-е место (после 129-го в 2017 году).

В июле прошлого года в Общественной палате заявили, что женщины зарабатывают

на 30% меньше мужчин, занимая при этом те же самые должности. «И женщины это воспринимают нормально и, соответственно, представляют для работодателя более эффективного работника, при условии, что у нее взрослые дети», — заявила председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок . А молодые женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу в связи с возможной беременностью.

О разнице в доходах мужчин и женщин также сообщали в ноябре 2015 года эксперты

Всемирного экономического форума. Но тогда речь шла о средней зарплате. По данным подготовленного ими отчета, в России на каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина получает лишь 61 цент. В мире в целом ситуация не лучше, если не хуже: по оценке специалистов на 2015 год, средняя по миру зарплата работающей женщины составляла около 11 тысяч долларов в год, а средняя по миру «мужская» зарплата оценивалась ВЭФ в 21 тысячу долларов. Разрыв между зарплатами мужчин и женщин постепенно сокращается, однако происходит это медленно. Полностью ликвидировать его удастся лишь через 118 лет, отмечали эксперты.