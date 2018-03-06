Автоэксперты разбирались, на чем экономят российские автомобилисты 

Агентство «Автостат» силами своих автоаналитиков провело опрос на предмет выяснения конкретных фактов того, что автолюбители считают излишеством или не могут себе позволить.
Как известно, шагающий по РФ экономический кризис задел и автомобильную сферу. Прежде всего подорожало топливо. Затем, с легкой руки правительства страны, был поднят транспортный налог.
В рамках обсуждаемого проекта аналитиками было опрошено 17000 автомобилистов. Респонденты отметили, что экономить в 2017 году приходилось на многом.
Так, 61% респондентов существенно сократил число поездок, ограничиваясь лишь «очень важными». Также 52% автовладельцев перестали посещать автомойки. А 58% признали, что существенно урезалю бюджет на техобслуживание автомобиля.
Откладывают ремонт до последнего — 36% опрошенных. А 11% респондентов вовсе отказываются от ремонта автомобиля после аварии.
При этом 16% автолюбителей не желают оформлять автостраховку.