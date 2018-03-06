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Автоэксперты разбирались, на чем экономят российские автомобилисты
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Автоэксперты разбирались, на чем экономят российские автомобилисты 

Car.ru 6 марта 2018
Фото: Car.ru
Агентство «Автостат» силами своих автоаналитиков провело опрос на предмет выяснения конкретных фактов того, что автолюбители считают излишеством или не могут себе позволить.
Как известно, шагающий по РФ экономический кризис задел и автомобильную сферу. Прежде всего подорожало топливо. Затем, с легкой руки правительства страны, был поднят транспортный налог.
В рамках обсуждаемого проекта аналитиками было опрошено 17000 автомобилистов. Респонденты отметили, что экономить в 2017 году приходилось на многом.
Так, 61% респондентов существенно сократил число поездок, ограничиваясь лишь «очень важными». Также 52% автовладельцев перестали посещать автомойки. А 58% признали, что существенно урезалю бюджет на техобслуживание автомобиля.
Откладывают ремонт до последнего — 36% опрошенных. А 11% респондентов вовсе отказываются от ремонта автомобиля после аварии.
При этом 16% автолюбителей не желают оформлять автостраховку.
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