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PayPal составила рейтинг самых желанных и нежеланных подарков на 8 марта
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PayPal составила рейтинг самых желанных и нежеланных подарков на 8 марта 

Банки.ру 7 марта 2018
«В честь праздника женщин также спросили о том, о каких подарках они мечтают и о том, что, по их мнению, им преподнесет суровая реальность. Ожидания совпадают с мечтами — большинство (42%) хотели бы получить в подарок цветы и на них же больше всего и рассчитывают. В топе нежелательных подарков — памятные безделушки (44%), конфеты (29%) и игрушки для взрослых (34%). А от самих респонденток 8 марта подарки достанутся родственникам (79%), подругам (54%) и самим себе (27%). При этом большинство (56%) планируют потратить на подарки от 1 тысячи до 10 тысяч рублей», — говорится в релизе.
Практически половина (45%) респонденток утверждает, что ведут ежемесячный бюджет, совсем не задумывается об этом лишь 19%. В этом году 70% россиянок планировали покупки подарков заранее, 36% покупают подарки онлайн, из них 80% в этот раз купят их в российских интернет-магазинах. 20% опрошенных планировали купить все необходимое в зарубежных онлайн-магазинах.
«Россиянки в целом хорошо разбираются в онлайн-шоппинге: 57% респонденток ответили, что пользуются приложениями для шоппинга, 60% — скидочными кодами, 38% получают кэшбек за свои покупки, а 25% использовали возможность бесплатного возврата товаров и 25% прибегали к программам защиты покупателей», — отмечается в сообщении.
Опрос был проведен в социальных сетях в период с 20 февраля по 1 марта, всего было опрошено 500 женщин, проживающих в России.
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