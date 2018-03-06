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Турпоток из России в Швейцарию вырос на 13,6% в 2017 г. — до 135 тыс. человек
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Турпоток из России в Швейцарию вырос на 13,6% в 2017 г. — до 135 тыс. человек 

Агентство «Москва» 6 марта 2018
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные национального туристического офиса Швейцарии.
«По сообщению национального туристического офиса Швейцарии, российский рынок в 2017 г. продемонстрировал значительный рост: в Швейцарию из России въехали 135 тыс. 518 человек, прирост по сравнению с 2016 г. составил 13,6%. Количество ночевок россиян выросло на 8,8%, достигнув уровня в 352 тыс. 172 ночевки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на первом месте по ночевкам у туристов из РФ — регион Цюриха, на втором — кантон Женева, затем курорты Вале, Граубюндена и региона Женевского озера. В крупных городах россияне провели 164 тыс. 464 ночевки (рост на 9,1%), в небольших городах 60 тыс. 43 (рост на 14,1%), в горах 113 тыс. 996 (рост на 6,4%), в сельской местности 13 тыс. 669 (рост на 4,1%).
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