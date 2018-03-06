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ЕГЭ стал привычным для россиян, показал опрос
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ЕГЭ стал привычным для россиян, показал опрос 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Опрос ВЦИОМ об осведомленности россиян и их отношении к ЕГЭ показал, что госэкзамен стал привычным для населения, считает замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, приуроченный к 10-летию обязательного ЕГЭ в России. Согласно исследованию, об экзамене знает абсолютное большинство россиян (94%). При этом лишь менее половины (44%) сталкивались с ЕГЭ на личном опыте — сдавали сами или сдавали их дети и родственники.
"Новый опрос ВЦИОМ показывает, что за это время единый госэкзамен стал привычным для россиян, о нем знают практически все", — сказал Кравцов во вторник журналистам.
Он отметил, что основным показателем качества проведения экзамена является его объективность.
"Мы видим, что меры информационной безопасности, применяемые при организации ЕГЭ в последние годы, поменяли представление о честности и объективности экзаменов. Если в 2011-2012 годах практически половина наших граждан считала, что мошенничество при сдаче ЕГЭ — это общая практика, то сегодня так полагают лишь 15%, а почти половина никогда не слышали о подобных случаях", — подчеркнул замминистра.
При этом он подчеркнул, что ЕГЭ — это всего лишь один из множества экзаменов и отношение к нему напрямую зависит от того, какие результаты были получены. Те, кто не готовился или пытался списать на ЕГЭ, естественно, будут относиться негативно, считает Кравцов.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
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