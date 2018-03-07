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Турпоток в Крым с начала года вырос
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Турпоток в Крым с начала года вырос 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Более 144 тысяч туристов отдохнули в Крыму в январе-феврале текущего года, что на 17,3 процента превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 7 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство курортов и туризма региона.
Большинство туристов выбрали южный берег Крыма — 55 процентов от общего турпотока. На западном побережье отдохнули 18 процентов туристов, на восточном — 7,5 процента. «Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 21 процент, в феврале — 21,9 процента», — уточнили в ведомстве.
Ростуризм ожидает, что в 2018 году Крым преодолеет планку в шесть миллионов туристов, в том числе за счет развития транспортной инфраструктуры региона.
В начале февраля председатель парламента республики Владимир Константинов заявил, что после введения санкций Крым обрел небывалую популярность среди иностранцев. По его словам, потерявший из-за ограничений статус международного аэропорт Симферополя ежедневно принимает около 220 рейсов.
В середине января сообщалось, что россияне уже начали бронировать туры на лето. Самыми популярными направлениями внутри России у туристов оказались Крым и Краснодарский край.
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