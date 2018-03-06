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Стало известно, на чем стали экономить российские автомобилисты
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Стало известно, на чем стали экономить российские автомобилисты 

Primpress 6 марта 2018
Фото: Primpress
Специалисты агентсва «АВТОСТАТ» рассказали, на чем стали экономить российские автовладельцы, сообщает PRIMPRESS. Опрос проводился в январе 2018 года, в нем приняло участие более 17 тысяч автомобилистов.
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