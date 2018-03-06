Стало известно, на чем стали экономить российские автомобилисты

Специалисты агентсва «АВТОСТАТ» рассказали, на чем стали экономить российские автовладельцы, сообщает PRIMPRESS. Опрос проводился в январе 2018 года, в нем приняло участие более 17 тысяч автомобилистов.