Почему потребление в РФ будет и далее расти быстрее ВВП, — Аналитики Sberbank Investment Research

Мы полагаем, что в ближайшие годы оно и далее будет расти примерно на 1-2 п. п. быстрее, чем ВВП. Этому будут способствовать восстановление реального располагаемого дохода и сглаживание неравенства.

Зарплаты: главная составляющая доходов населения. Доля зарплат (учитывая и официальные, и неофициальные) в доходах населения в 2017 году составила 65%; на втором месте — социальные трансферты (20%).

Демографическая ситуация будет способствовать росту зарплат. Число россиян трудоспособного возраста продолжит сокращаться. В структуре рабочей силы их будут заменять те, кто находится за пределами трудоспособного возраста, а также мигранты. Еще одна тенденция заключается в том, что рабочая сила становится более квалифицированной и образованной. Так как спрос на трудовые ресурсы по-прежнему велик, темпы роста зарплат, видимо, останутся высокими.