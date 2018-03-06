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Свердловская область оказалась самой счастливой на Урале
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Свердловская область оказалась самой счастливой на Урале 

Уралинформбюро 6 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
А Москва — в России.
Свердловская область заняла 6 место в февральском рейтинге регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье». Показатель Среднего Урала — 2,45%, передает "Уралинформбюро".
Лидеры списка — Москва (21,07%), Санкт-Петербург (12,91%), Крым (3,06%), Московская область (2,64%) и Татарстан (2,59%).
Пермский край с частотой «счастливых» упоминаний 1,78% замыкает первую десятку. Челябинская область на 14-м месте (1,44%), Тюменская — на 17-м (1,29%).
Ранее "Левада-центр" опубликовал данные исследования, согласно которым 13% процентов россиян считают себя очень счастливыми, а 64% — «скорее счастливыми».
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