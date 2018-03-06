Ещё
Нас больше волнует лишний вес, чем здоровье глаз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нас больше волнует лишний вес, чем здоровье глаз 

Доктис 6 марта 2018
Хорошее зрение гораздо меньше волнует людей, чем собственный вес. О здоровье глаз люди заботятся гораздо реже, чем о фигуре. Это показало широкомасштабное исследование, проведенное компанией Philips Lighting.
Врачи уже давно бьют тревогу в связи со стремительным распространением близорукости во всем мире. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый второй житель населения планеты будет страдать от миопии. Тому есть немало причин, в том числе, повсеместное использование гаджетов. При этом заботой о здоровье глаз большинство людей практически не занимаются. Гораздо больше они озабочены вопросами похудания и соответствия принятым стандартам фигуры.
Исследование Philips Lighting, проведенное в 11 европейских и азиатских странах мира среди 8 тысяч человек, показало, что главными приоритетами здоровья опрошенные считают нормальный вес (68%). Зрение же важной составляющей здоровья называет лишь каждый третий участник опроса. Более половины респондентов признались, что не посещают офтальмолога регулярно.
В среднем респонденты проводят перед экранами гаджетов, телевизоров или компьютеров больше 6 часов ежедневно. При этом только 42% следят за тем, чтобы делать это в условиях хорошего освещения. Полезные для зрения осветительные приборы (например, те, что не мерцают) выбирают только 40% участников исследования. По словам главы Международного совета офтальмологии, профессора Хью Тейлора, в этой ситуации очень важна роль просветительской работы среди населения.
Читайте также:
Портняжная работа полезна для зрения
Доктис: последние новости
Россияне ведут все более здоровый образ жизни Человечеству угрожает «Болезнь Х» Эксперты предсказывают бурный рост велнес-индустрии в стране
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»112
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста50
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение