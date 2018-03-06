Нас больше волнует лишний вес, чем здоровье глаз

Хорошее зрение гораздо меньше волнует людей, чем собственный вес. О здоровье глаз люди заботятся гораздо реже, чем о фигуре. Это показало широкомасштабное исследование, проведенное компанией Philips Lighting.

Врачи уже давно бьют тревогу в связи со стремительным распространением близорукости во всем мире. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения , к 2050 году каждый второй житель населения планеты будет страдать от миопии. Тому есть немало причин, в том числе, повсеместное использование гаджетов. При этом заботой о здоровье глаз большинство людей практически не занимаются. Гораздо больше они озабочены вопросами похудания и соответствия принятым стандартам фигуры.

Исследование Philips Lighting, проведенное в 11 европейских и азиатских странах мира среди 8 тысяч человек, показало, что главными приоритетами здоровья опрошенные считают нормальный вес (68%). Зрение же важной составляющей здоровья называет лишь каждый третий участник опроса. Более половины респондентов признались, что не посещают офтальмолога регулярно.

В среднем респонденты проводят перед экранами гаджетов, телевизоров или компьютеров больше 6 часов ежедневно. При этом только 42% следят за тем, чтобы делать это в условиях хорошего освещения. Полезные для зрения осветительные приборы (например, те, что не мерцают) выбирают только 40% участников исследования. По словам главы Международного совета офтальмологии, профессора Хью Тейлора, в этой ситуации очень важна роль просветительской работы среди населения.

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