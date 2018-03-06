Россиянки по-прежнему выполняют большую часть работы по дом

Россиянки по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, у мужчин же две главные обязанности — вынос мусора и обслуживание автомобиля. При этом даже дети помогают матерям с уборкой и мытьём посуды чаще, чем мужья. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир». При этом большая часть женщин была бы рада мужской помощи по хозяйству. Каждая десятая сказала, что справляется сама, а 2% россиянок считают, что супруги в делах по дому только мешают. Интересно, что 92% опрошенных мужчин согласились с тем, что должны помогать женам, хотя бы в каких-то делах. И лишь 3% уверены, что домашние дела — исключительно женская обязанность.