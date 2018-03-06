Ещё
Россиянки по-прежнему выполняют большую часть работы по дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянки по-прежнему выполняют большую часть работы по дом 

Авторадио 6 марта 2018
Россиянки по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, у мужчин же две главные обязанности — вынос мусора и обслуживание автомобиля. При этом даже дети помогают матерям с уборкой и мытьём посуды чаще, чем мужья. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир». При этом большая часть женщин была бы рада мужской помощи по хозяйству. Каждая десятая сказала, что справляется сама, а 2% россиянок считают, что супруги в делах по дому только мешают. Интересно, что 92% опрошенных мужчин согласились с тем, что должны помогать женам, хотя бы в каких-то делах. И лишь 3% уверены, что домашние дела — исключительно женская обязанность.
Авторадио: последние новости
Российские подростки назвали свои приоритеты Россияне поставят оценки больницам ВЦИОМ: Отношения между Москвой и 85% россиян считают себя счастливыми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»112
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста50
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение