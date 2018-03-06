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Большинство россиян высказались за равноправие в семье
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Большинство россиян высказались за равноправие в семье 

BFM.RU 6 марта 2018
Фото: Москва24
Большинство россиян (82%) считают, что в семейных отношениях необходимо равноправие, а решения нужно принимать вместе, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был приурочен к Международному женскому дню.
16% респондентов считают, что в семье должен быть однозначный лидер, и это мужчина. Лишь 1% опрошенных переложили ответственность за принятие важных решений на женщину.
Почти две трети россиян совместно занимаются материальным обеспечением семьи (61%) и управлением бюджетом (59%). Мужчины, как правило, считают, что женщина должна вносить около трети средств (32%) в семейный бюджет. Также супруги говорят о совместной организации досуга, покупке продуктов и подарков, а также занятий с детьми.
В целом, часть функций по-прежнему распределяется достаточно традиционно, когда женщины отвечают за готовку, глажку, уборку. Но в последние годы наблюдается сдвиг в сторону того, чтобы распределять домашние обязанности на двоих.
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