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Россияне выступили за равноправие в семье
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ВЦИОМ: россияне выступают за равноправие в семейных отношениях 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Большинство — 82% — россиян считают, что в семейных отношениях должно царить равноправие, и выступают за совместное принятие всех важных решений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Международному женскому дню.
"И в теории, и на практике россияне выступают за равноправие в семье: 82% от числа всех опрошенных считают, что так должно быть, 72% среди женатых/проживающих вместе/встречающихся заявляют, что на практике принимают все решения совместно (с 2009 года — 34% — эта цифра выросла вдвое)", — говорится в сообщении.
Те, кто все же считают, что в семье должен быть однозначный лидер, в качестве такового чаще рассматривают мужчину — за такое распределение ролей выступают 16% респондентов (за женщину высказался 1%).
Почти две трети россиян совместно занимаются как материальным обеспечением семьи (61%), так и управлением бюджетом (59%). Мужчины, как правило, считают, что женщина должна вносить около трети средств (32%) в семейный бюджет, женщины же называют более высокую цифру — 43%. "Номинально равенство в семейных обязанностях декларируется практически по всем направлениям, что во многом реализуется на практике. Прежде всего, представители семейных пар говорят о совместной организации досуга (индекс гендерного равенства составляет 86 п.), покупке продуктов (84 п.) и подарков для друзей (85 п.), а также занятий с детьми (72 п.)", — отмечает ВЦИОМ.
Притом что чисто женской обязанностью сегодня большинство считает только стирку (у 72% респондентов в семье этим занимается исключительно женщина), часть функций по-прежнему распределяется достаточно традиционно. Как правило, женщины также занимаются готовкой, глажкой, уборкой, однако в последние годы по этим домашним обязанностям есть положительная динамика по ответу "делаем совместно".
"Наибольшее гендерное равенство в российских семьях наблюдается по одному из самых острых вопросов — финансовому. Мужчины и женщины теперь совместно зарабатывают деньги, совместно планируют семейные расходы и считают, что так и должно быть. Прежний стереотип, что муж должен полностью обеспечивать семью, необратимо разрушен. Хотя пока мужчины продолжают утверждать, что их вклад в семейный бюджет больше 50%, и в основном женщины с ними согласны", — прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января — 1 марта методом телефонного интервью. Объем выборки — 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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