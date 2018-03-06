Около 40% россиян не могут адаптироваться к кризису

Прежде всего речь идет о пожилых людях, жителях сел и малых городов, людей без высшего образования, работников торговли и безработных.

Доходы россиян снижались в течение четырех лет подряд. С 2013 года они упали на 11%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Fitch . Уровень бедности в России вырос с 10,7% в 2012 году до 13,8% в сентябре 2017 года.

Ресурсами для выхода из кризиса могут стать доходы, сбережения, в том числе второе жилье, профессиональное образование или социальные связи. Однако полностью используют их чуть больше 20% россиян. Как правило, это люди моложе 45 лет, с высшим образованием, проживающие в средних и крупных городах. Они либо занимают руководящие посты, либо являются высококвалифицированными специалистами. Благосостояние 68% из них в кризис не ухудшилось, а у 31% даже улучшилось.

При этом 37% россиян за последние два-три года даже не пытались адаптироваться к кризису. Некоторых падение экономики не коснулось, а у большинства просто не было ресурсов, чтобы «оптимизировать» их в кризис. Они стали влезать в долги. Доля россиян, занимающих у родственников и знакомых, выросла с 40 до 60%, а тех, кто покупает в кредит, — с 12 до 22%.

Обращение за кредитом в кризис не является активной стратегией адаптации, отмечают эксперты. Это не развитие, а выживание.

Остальные россияне пытались что-то предпринять. В частности, они пробовали больше инвестировать и сберегать. Люди покупали более дешевые продукты или одежду либо вовсе отказывались от части товаров и услуг. Позже они начали переходить к активной стратегии — искать подработку, более высокий заработок, пробовали заняться бизнесом. Доля таких семей в 2017 году составила 25%.

Еще 23% работали в личном подсобном хозяйстве. А еще 11% полагаются только на него. Особенно это касается жителей сел. Они стали выращивать больше овощей и фруктов, разводить птицу, делать домашние заготовки.