Почти 40% исследователей в белорусской науке — женщины

Правда, первым женщинам-ученым пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем мужчины начали воспринимать их как равных в раскрытии тайн Вселенной и человеческого разума. Что же касается современной Беларуси , то недавние социологические исследования, по информации БЕЛТА, свидетельствуют о том, что прекрасный пол наравне с мужчинами демонстрирует свой творческий потенциал и высокий уровень интеллектуального развития.

Научный сотрудник академического Института социологии Беларуси Алеся Соловей эту аксиому подтверждает статистикой доступных цифр. Сегодня доля женщин в РБ среди исследователей, по ее данным, составляет 39,6%. Причем наибольшее их количество ведет научную работу в составе академии наук . Среди аспирантов НАН количество женщин достигает 55%, в докторантуре — 29,6%. Да и среди молодых исследователей (в возрасте до 35 лет) женщины преобладают — 52,1%.

"По результатам социологических исследований, проводимых среди научных сотрудников академии наук в последние два года, большинство женщин-ученых никогда не сталкивались с какими-либо проявлениями гендерного неравенства в научном коллективе по отношению к себе или к коллегам, — отмечает Соловей. — Они считают науку своим призванием и ориентированы больше на научную деятельность, на самореализацию как профессионала и ученого, а не на занятие высокой должности".

В прошлом году Соловей впервые провела целевое исследование по изучению социального самочувствия женщин-сотрудников НАН. Результаты, по ее словам, достаточно оптимистические. Во-первых, 68,8% женщин не считают принадлежность к женскому полу преградой в реализации научной карьеры. Во-вторых, 76,7% были согласны с тем, что мужчины-ученые чаще привлекаются для работы на высоких должностях, нежели представители «слабого пола». А в-третьих, в том, что мужчины и женщины имеют равные возможности профессионального роста в академической науке, уверены 62,6% опрошенных.

И наконец, опрос показал, что 53,4% не считают, что ученые дамы всегда должны делать выбор между своей карьерой и семьей. А в том, что мужчины и женщины имеют равные возможности профессионального роста в НАН, уверены 62,6% опрошенных.

Правда, существует мнение, что наука по отраслям условно делится на «мужские» (технические) и «женские» (гуманитарные). С такой дифференциацией не согласны 74% опрошенных коллег исследователя. Более того, «при выборе профессии 54% женщин вообще не задумывались над подобным казусом, а 40,1% — не учитывали данное деление при выборе области своей научной деятельности», — добавила социолог. Половина опрошенных (50,8%) не согласны и с гендерным стереотипом, что женщина чаще выступает как исполнитель, а не генератор новых идей в науке.

Три четверти опрошенных (76,2%) считают, что научные достижения женщин-ученых в той области науки, в которой они работают, не менее значимы, чем достижения мужчин-ученых. По мнению 87% респондентов, исследовательский потенциал женщины-ученого столь же высок, как и у мужчин.

Женщина в науке, сделала вывод ученый, «выступает как равноправный и равноценный участник исследовательской деятельности, требующей высшей квалификации и особых способностей, и опровергает теории, которые принижают ее творческие возможности», — заключила Алеся Соловей.