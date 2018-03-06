Ещё
Почти 40% исследователей в белорусской науке — женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 40% исследователей в белорусской науке — женщины 

Российская Газета 6 марта 2018
Фото: Российская Газета
Правда, первым женщинам-ученым пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем мужчины начали воспринимать их как равных в раскрытии тайн Вселенной и человеческого разума. Что же касается современной Беларуси, то недавние социологические исследования, по информации БЕЛТА, свидетельствуют о том, что прекрасный пол наравне с мужчинами демонстрирует свой творческий потенциал и высокий уровень интеллектуального развития.
Научный сотрудник академического Института социологии Беларуси Алеся Соловей эту аксиому подтверждает статистикой доступных цифр. Сегодня доля женщин в РБ среди исследователей, по ее данным, составляет 39,6%. Причем наибольшее их количество ведет научную работу в составе академии наук. Среди аспирантов НАН количество женщин достигает 55%, в докторантуре — 29,6%. Да и среди молодых исследователей (в возрасте до 35 лет) женщины преобладают — 52,1%.
"По результатам социологических исследований, проводимых среди научных сотрудников академии наук в последние два года, большинство женщин-ученых никогда не сталкивались с какими-либо проявлениями гендерного неравенства в научном коллективе по отношению к себе или к коллегам, — отмечает Соловей. — Они считают науку своим призванием и ориентированы больше на научную деятельность, на самореализацию как профессионала и ученого, а не на занятие высокой должности".
В прошлом году Соловей впервые провела целевое исследование по изучению социального самочувствия женщин-сотрудников НАН. Результаты, по ее словам, достаточно оптимистические. Во-первых, 68,8% женщин не считают принадлежность к женскому полу преградой в реализации научной карьеры. Во-вторых, 76,7% были согласны с тем, что мужчины-ученые чаще привлекаются для работы на высоких должностях, нежели представители «слабого пола». А в-третьих, в том, что мужчины и женщины имеют равные возможности профессионального роста в академической науке, уверены 62,6% опрошенных.
И наконец, опрос показал, что 53,4% не считают, что ученые дамы всегда должны делать выбор между своей карьерой и семьей. А в том, что мужчины и женщины имеют равные возможности профессионального роста в НАН, уверены 62,6% опрошенных.
Правда, существует мнение, что наука по отраслям условно делится на «мужские» (технические) и «женские» (гуманитарные). С такой дифференциацией не согласны 74% опрошенных коллег исследователя. Более того, «при выборе профессии 54% женщин вообще не задумывались над подобным казусом, а 40,1% — не учитывали данное деление при выборе области своей научной деятельности», — добавила социолог. Половина опрошенных (50,8%) не согласны и с гендерным стереотипом, что женщина чаще выступает как исполнитель, а не генератор новых идей в науке.
Три четверти опрошенных (76,2%) считают, что научные достижения женщин-ученых в той области науки, в которой они работают, не менее значимы, чем достижения мужчин-ученых. По мнению 87% респондентов, исследовательский потенциал женщины-ученого столь же высок, как и у мужчин.
Женщина в науке, сделала вывод ученый, «выступает как равноправный и равноценный участник исследовательской деятельности, требующей высшей квалификации и особых способностей, и опровергает теории, которые принижают ее творческие возможности», — заключила Алеся Соловей.
Российская Газета: последние новости
У инвесторов набирают популярность нестандартные форматы квартир Белоусов: Ставка по ипотеке для семей с детьми должна стать ниже 7% Подросли инвестиции в реальный сектор экономики Урала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»112
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста50
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение