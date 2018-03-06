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Цепочкам поставок не удаётся воспользоваться преимуществами оцифровки
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Цепочкам поставок не удаётся воспользоваться преимуществами оцифровки 

AirCargoNews.ru 6 марта 2018
Фото: AirCargoNews.ru
Как сообщает AVIAV, согласно данным опроса DHL, почти 95 процентов специалистов по цепочке поставок и операций не в полной мере используют потенциальные преимущества оцифровки.
В исследовательском докладе о цифровизации в цепочке поставок было установлено, что новые технологии и решения развиваются в быстрорастущих и разрушительных для отраслей на нескольких фронтах темпах, причем цепочки поставок изо всех сил стараются не отставать.
Глобальный опрос почти 350 специалистов по цепочке поставок и операций показал, что подавляющее большинство респондентов не в полной мере используют потенциальное преимущество, которое предлагают физические инновации и информация / аналитика.
Цифровизация и цепочка поставок: на каком этапе находимся мы, и что нас ждёт дальше? представляет собой отчет Лизы Харрингтон, президента группы lharrington, предоставившей отчёт по заказу DHL, чтобы определить, как индустрия справляется с ростом цифровизации в цепочке поставок.
Робототехника нового поколения, Искусственный Интеллект, блокчейн, аналитика больших данных и датчики — вот лишь некоторые из тех технологий, которые предприятиям теперь следует рассмотреть и интегрировать в свои операции и стратегии цепочки поставок.
Респонденты оценили аналитику больших данных как наиболее важное информационное решение, 73 проц. сообщили, что их компания инвестировала в эту технологию, опережая облачные приложения на 63 проц., Интернет Вещей (IOT) на 54 проц., блокчейн на 51 проц., машинное обучение на 46 проц., и экономику совместного использования на 34 проц.
Значимость физического оборудования была сосредоточена на робототехнике, 63 проц. респондентов считают ее самой важной физической технологией, опережая 3D-печать на 33 проц., а также дополненную реальность и беспилотные летательные аппараты на 28 проц.
Харрингтон сказала: «Нет сомнений в том, что цифровизация оказывает невероятное влияние на цепочки поставок и операции по всему миру.
»Компании сталкиваются со многими вариантами, поскольку новые продукты и приложения выходят на рынок и получают признание в отрасли. Целенаправленная стратегия оцифровки цепочки поставок теперь необходима для оценки нового технологического ландшафта и в планировании дальнейшего пути, который позволит воспользоваться преимуществами и оставаться на шаг вперед своих конкурентов».
Предприятия постепенно начинают интеграцию в эту среду, 39 проц. сообщают, что они разрабатывают одно или несколько информационных или аналитических решений, однако только 31 проц. опрошенных делают то же самое для физических приложений.
Причины, лежащие в основе медленного темпа, являются симптоматическими для традиционных сценариев организационных изменений, считает DHL.
68 проц. респондентов заявили, что для аппаратных технологий наибольшую обеспокоенность вызывает их надежность, в то время как 65 проц. сообщили о непринятии изменений в своей организации, за которым следует недостаточная или долгосрочная рентабельность инвестиций на уровне 64 проц.
Сравнительно, касаемо информационных и аналитических решений, 78 проц. респондентов сообщили, что унаследованные системы являются основными препятствиями, за которыми следует отсутствие специализированных талантов на уровне 70 проц.
Хосе Ф. Нава, главный специалист по развитию в цепочке поставок DHL, сказал: «Это преобразующий момент для индустрии цепочки поставок. Традиционная модель сталкивается с беспрецедентными уровнями нарушения работы новых аппаратных технологий в сочетании с информационно-аналитическими решениями.
»Технология предоставляет значительные возможности для снижения затрат и повышения рентабельности, но это также означает, что компании, которые не могут адаптироваться к риску, останутся позади. Наши клиенты все чаще обращаются к нам, чтобы мы направили их на правильный путь во время этого преобразования».
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