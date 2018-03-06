Число безработных в России за неделю выросло на 0,3%

Орловской области. В период с 21 по 28 февраля 2018 года число безработных россиян выросло на 0,3% и составило 803 тысячи человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Министерства труда и социальной защиты России. Повышение уровня безработицы было зафиксировано, в частности в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республике Алтай

При этом отмечается, что снижение числа безработных специалисты зарегистрировали, в том числе в Ивановской, Московской и Тверской областях.