Число безработных в России за неделю выросло на 0,3% 

В период с 21 по 28 февраля 2018 года число безработных россиян выросло на 0,3% и составило 803 тысячи человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Министерства труда и социальной защиты России. Повышение уровня безработицы было зафиксировано, в частности в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республике Алтай и Орловской области.
При этом отмечается, что снижение числа безработных специалисты зарегистрировали, в том числе в Ивановской, Московской и Тверской областях.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на оперативный доклад Росстата сообщала, что количество безработных россиян в январе 2018 года сократилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.