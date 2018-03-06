Как будем отдыхать на 8 марта?

Россиян ждут длинные выходные.

В Международный женский день россиян ждет целых четыре выходных.

8 марта в 2018 году выпадает на четверг.

Пятница, 9 марта, благодаря постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 г. № 1250, тоже выходной день. Его перенесли с субботы, 6 января.

Далее следуют два выходных — 10 и 11 марта.

Таким образом, в марте 2018 года благодаря близости праздника к уикенду и переносу одного выходного с января у россиян появилась возможность отдохнуть четвре дня подряд.

7 марта считается предпраздничным днем.