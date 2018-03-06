Как будем отдыхать на 8 марта? 

Россиян ждут длинные выходные.
В Международный женский день россиян ждет целых четыре выходных.
8 марта в 2018 году выпадает на четверг.
Пятница, 9 марта, благодаря постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 г. № 1250, тоже выходной день. Его перенесли с субботы, 6 января.
Далее следуют два выходных — 10 и 11 марта.
Таким образом, в марте 2018 года благодаря близости праздника к уикенду и переносу одного выходного с января у россиян появилась возможность отдохнуть четвре дня подряд.
7 марта считается предпраздничным днем.