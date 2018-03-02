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Бывший посол ЕС в Москве: Россия не нападёт на Литву
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Бывший посол ЕС в Москве: Россия не нападёт на Литву 

Парламентская газета 2 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Бывший министр иностранных дел Литвы, бывший посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас не верит, что Россия нападёт на Литву. Об этом он заявил в интервью вильнюсскому еженедельнику «Экспресс-неделя».
«Я не думаю, что Россия или какая-то другая сторона заинтересована в развязывании Третьей мировой войны. Полагаю, Путин позиционирует себя на большие переговоры с США по вооружениям. Я уверен, что в Кремле нет намерения напасть на Балтийские страны. Путин и его окружение, его генералитет прекрасно понимают, что мы находимся уже за «красной линией», — сказал политик.
Вопреки мнению президента Литвы Дали Грибаускайте, выступающей против сотрудничества с РФ, дипломат уверен: сотрудничать надо, но придерживаясь собственных интересов и ценностей. Главной угрозой Литве он называет не Россию, а высокий уровень эмиграции. «С моей точки зрения, самая большая угроза для Литвы — это исчезновение нации. Сами знаете, какая ситуация. Сейчас в стране 2,8 миллиона жителей, а в момент восстановления независимости в 1990-м было 3,7 миллиона».
Политик рассказал в социологическом опросе о причинах эмиграции, проведённом по заказу Каунасского технологического университета, где он работает. «Выяснилось, что самые главные мотивы — экономические, социальные. Опрос показал: 64,2% респондентов считают главной причиной эмиграции неадекватно высокие цены по сравнению с зарплатами, 55,6% — не обеспечивающие достойную жизнь зарплаты и пенсии. А агрессии Россия боятся лишь 2,4% респондентов, и это 15-я причина из 16», — сообщил Вигаудас Ушацкас.
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