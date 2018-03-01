Россияне рассказали о подарках на 8 марта

Россияне рассказали, что планируют подарить на 8 марта

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) незадолго до Международного женского дня провела опрос 12 тыс. клиентов крупных торговых сетей и онлайн-ретейлеров страны и выяснила, что планируют дарить граждане на праздник. Среди всех опрошенных 82% заявили, что намерены дарить подарки 8 марта.

Примечательно, что активность проявляют как мужчины (80%), так и женщины (62%).

«Значительно увеличилась популярность кондитерских изделий в качестве подарков к празднику (в прошлом году дарить кондитерские изделия планировали лишь 2% покупателей. — RT). Это связано с появлением за последний год большого количества интернет-магазинов со сладостями ручной работы и небольших кондитерских, осуществляющих доставку продукции после онлайн-заказа», — добавили в ассоциации. В качестве подарков участники анкетирования хотят купить цветы (28%), одежду и нижнее белье (16%), ювелирные украшения (13%) и парфюм (12%). Далее по популярности следуют электроника и бытовая техника (9%), сладкие подарки (9%) и подарочные сертификаты на услуги (8%).

Самыми желанными подарками женщин на 8 марта стали золотые кулоны, серьги, смартфоны, духи, сертификаты на спа-услуги и массаж.

Покупать презенты собираются как в обычных (64%), так и в интернет-магазинах (28%). Остальные респонденты намерены сделать подарки своими руками.

Средний чек подарков к 8 марта составит 1900 рублей.

Большинство опрошенных (38%) рассказали, что преподнесут подарки на сумму от 1000 до 3000 рублей. Бюджет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей имеют 24% респондентов, а от 5000 до 10000 — 6%.

Больше 10 тыс. рублей на подарки готовы выделить 3% прошедших анкетирование.

А вот почти треть (29%) решили сэкономить и ограничиться тратами до 1000 рублей.

Всего же по оценкам экспертов россияне потратят на подарки к 8 марта порядка 31 млрд рублей (из них 8,6 млрд рублей — в интернете).

Ранее стали известны результаты опроса о подарках жителей страны на День защитника Отечества.