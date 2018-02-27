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Опыт волонтерской работы имеют 10% москвичей
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Опыт волонтерской работы имеют 10% москвичей 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Каждый десятый взрослый москвич имеет опыт волонтерской работы, говорится в исследовании деятельности некоммерческих организаций (НКО), проведенным группой "Циркон" для ресурсного центра Комитета общественных связей Москвы.
"Всего 10% москвичей декларируют опыт волонтерской работы, при этом 43% из них делали это в рамках мероприятий, организованных НКО. Это довольно высокий показатель", — отмечается в материалах исследования.
В целом участие в массовых благотворительных акциях в течение последних двух-тех лет принимали 17% опрошенных, но лишь 2% опрошенных вспомнили название акции, в которой они участвовали, говорится в исследовании. Одновременно 63% москвичей заявили, что информированы о деятельности НКО, но только 13% респондентов вспомнили правильные названия известных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.
Однако за последние несколько лет 77% москвичей помогали незнакомым людям (в любой форме), 69% жертвовали вещи и деньги на благотворительность, свидетельствуют данные опроса. Кроме того, 60-70% опрошенных не исключают для себя возможности участия в такой деятельности в будущем.
"Полученный результат свидетельствует о том, что оказание помощи и поддержки незнакомым людям сегодня является, как минимум, социально одобряемым. А это серьезно упрощает переход от декларируемого к реальному помогающему поведению", — делают вывод авторы исследования.
Таким образом, у организаций некоммерческого сектора есть реальный шанс привлечь москвичей к своей деятельности, заключается в материалах опроса.
Исследование проводилось в ноябре 2017 года среди москвичей старше 18 лет, объем выборки составил 1006 респондентов.
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