Рейтинг бывшей правящей партии социал-демократов Литвы резко упал

За бывшую правящую партию социал-демократов сейчас готовы голосовать лишь 7,6% избирателей Литвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией Vilmorus, результаты которого опубликованы в газете Lietuvos rytas.

Социал-демократическая партия была правящей в сейме прошлого созыва. Её отличала прагматичность в решении вопросов, в том числе с Россией, но под давлением президента Дали Грибаускайте и оппозиционных консерваторов она фактически тоже встала на антироссийские позиции.

На осенних выборах 2016-го политическая организация заняла лишь третье место, однако вошла в правящую коалицию с победителем — Союзом крестьян и «зелёных». Консерваторы, получившие второе место, снова остались в оппозиции.

В лагере социал-демократов возникли споры о роли партии в коалиции, так как «крестьяне» не считались с ней. Социал-демократы выбрали нового лидера. Вместо прежнего, экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса, это место занял молодой политик Гинтаутас Палуцкас, призвавший придерживаться левых ценностей. Он предложил партии выйти из коалиции. Произошёл раскол. Ветераны не согласились и покинули её. Социал-демократы ушли в оппозицию.

24 марта состоится учредительный съезд новой — Литовской социал-демократической трудовой партии, которую создают политики, покинувшие Социал-демократическую партию. Её лидером предполагают избрать экс-премьера Литвы (с 18 июля 2006 года до 28 ноября 2008 года), главу парламентского комитета по делам Европы, вице-спикера Гедиминаса Киркиласа.

Лидерами опроса являются оппозиционные консерваторы (16,8%) и правящий Союз крестьян и «зелёных» (13,5%).