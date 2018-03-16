Костромичи проголосуют за спортивное будущее своих детей

В это воскресенье, 18 марта, на избирательных участках города Костромы будет проходить опрос общественного мнения. Жителям предложат выбрать школьные территории, которые оборудуют новым спортивным инвентарем уже этим летом.

В опросные листы внесены все 36 городских школ. И крупные, и небольшие учебные заведения поставлены в равные условия, поскольку число отданных голосов при подведении итогов опроса разделят на число учащихся.

Семь школ — лидеров рейтинга будут включены на областной конкурс общественных инициатив. На территориях этих учебных заведений будут проведены работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Предполагается установка инвентаря и спортивных снарядов, оборудование беговых дорожек и др.

Ожидаемое финансирование проектов по благоустройству школьных территорий — 7 миллионов рублей. Половину этих средств выделит областной бюджет. Остальные средства поступят из городской казны и внебюджетных источников.