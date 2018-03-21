Известно, какие территории благоустроят в Костроме

Во вторник, 20 марта, администрация города подвели итоги опроса. В единый день голосования, 18 марта, на участки пришли около 51 тысяч костромичей.

Парк в Заволжье будет благоустроен по проекту, предложеннному инициативной группой горожан. В конце мая станет известна компания-подрядчик. В 2019 году работы пройдут в парке Победы. За образец взяли проект, предложенный группой общественных организаций.

По итогам голосования по выбору школ, территории которых должны быть благоустроены в этом году, лидерами стали 7 общеобразовательных учреждений. В тройку лидеров вошли школы №№ 10, 1 и 4 соответственно. Далее в рейтинге — школы №№ 14, 6, 13 и гимназия № 15.